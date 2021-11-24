Макгрегор знал, что его нога может сломаться в бою с Порье
Порье: «Оливейра – очень опасный и очень способный соперник»
Американец уважительно высказался в адрес чемпиона UFC
24 ноября 08:00
Дастин Порье / фото - mmajunkie.usatoday.com
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (28-6) считает, что многие недооценивают чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейра (31-8-1).
Порье цитирует mmajunkie.usatoday.com:
«Этот парень очень опасен. У него так много финишей в UFC, так много опыта. Я не собираюсь откладывать все это в сторону. Это огромный бой. На кону стоит его наследие, а также мое.
Знаете, весь опыт, накопленный за нашу карьеру, мы должны проявить в этом бою. Чарльз – очень опасный и очень способный. Это все что я должен сказать о нем. Я уважаю весь его путь, который он прошел пока не стал бесспорным чемпионом. Но могу сказать, что прошел такую же тяжелую дорогу».
Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дастином Порье.
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