Порье: «Оливейра – очень опасный и очень способный соперник»

Дастин Порье / фото - mmajunkie.usatoday.com

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (28-6) считает, что многие недооценивают чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейра (31-8-1).

Порье цитирует mmajunkie.usatoday.com:

Знаете, весь опыт, накопленный за нашу карьеру, мы должны проявить в этом бою. Чарльз – очень опасный и очень способный. Это все что я должен сказать о нем. Я уважаю весь его путь, который он прошел пока не стал бесспорным чемпионом. Но могу сказать, что прошел такую же тяжелую дорогу».