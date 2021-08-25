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Порье ответил Макгрегору: «Я бесплатно поселился у него в голове»
Ирландец продолжает говорить о поединке против Дастина
09:11
Дастин Порье и Конор Макгрегор / фото - UFC
Боец легкого веса UFC Дастин Порье (28-6-1) отреагировал на очередной выпад Конора Макгрегора (22-5) в свою сторону. Американец заявил в эфире ESPN, что более не обращает внимания на «Ноториуса».
«Меня это не особо беспокоит – мне все равно. Когда я думаю об этом, мне приходит на ум, «вероятно, это парень сошел с ума». Сейчас он не может тренироваться, у него сломана нога, которую он пытается вылечить, а я бесплатно поселился у него в голове».