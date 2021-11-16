Оливейра: «Я очень уважаю Порье, но я хочу оставаться чемпионом»
Порье: «Побил бы Чендлера и Гэтжи»
Дастин отметил, что он будет матадором в боях с Майклом и Джастином
19:54
Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Майкл Чендлер
Претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) заявил, что побил бы Джастина Гэтжи (23-3) и Майкла Чендлера (22-7). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Думаю, что побил бы их обоих. Если они подерутся со мной таким же образом, как дрались между собой, я побью их обоих.
Считаю, что нужно работать более технично и умно. Не просто выходить и рубиться, ведь кто-то станет для тебя матадором. Именно это я и сделаю, если они будут драться со мной в таком же стиле».
Напомним, ранее Чендлер заявил, что в борьбе выиграл бы у Гэтжи 9 схваток из 10.