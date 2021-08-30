Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 3
Сегодня 12
Завтра 17
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз 5:0 Окончен
18:05 Айсберен - Шеллефтео 3:5 Окончен
18:45 Фрибург Готтерон - Слован 5:2 Окончен
19:00 ТПС - Спарта Прага 2:3 Окончен
19:05 Лександс - Оцеларжи 3:2 Окончен
20:45 Лугано - Таппара 3:6 Окончен
Теннис (3 события из 15) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
19:30 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер 2:1 4-й сет
20:35 Джон Иснер - Brandon Nakashima 0:2 3-й сет
22:10 Григор Димитров - Сэм Риффис 0:0 1-й сет
Теннис (12 событий из 50) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 2:3 Окончен
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 1:3 Окончен
19:30 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер 2:1 4-й сет
20:35 Джон Иснер - Brandon Nakashima 0:2 3-й сет
22:10 Григор Димитров - Сэм Риффис 0:0 1-й сет
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:2 Окончен
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс 1:2 Окончен
23:30 Элина Свитолина - Ребекка Марино -:- Запланирован
23:50 Виктория Азаренко - Тереза Мартинкова -:- Запланирован
Теннис (17 событий из 69) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
03:45 Ришар Гаске - Даниил Медведев -:- Запланирован
18:00 Карен Хачанов - Lloyd Harris -:- Запланирован
18:00 Аслан Карацев - Jaume Antoni Munar Clar -:- Запланирован
18:00 Сальваторе Карусо - Кей Нишикори -:- Запланирован
19:00 Александер Зверев - Сэм Куэрри -:- Запланирован
19:15 Янник Ханфманн - Александр Бублик -:- Запланирован
20:30 Федерико Дельбонис - Denis Shapovalov -:- Запланирован
20:30 Max Purcell - Jannik Sinner -:- Запланирован
21:15 Йошихито Нишиока - Джек Сок -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
01:55 Ализе Корне - Онс Ябеур -:- Запланирован
02:30 Мари Боузкова - Наоми Осака -:- Запланирован
18:00 Марта Костюк - Мария Саккари -:- Запланирован
18:00 Далма Галфи - Петра Мартич -:- Запланирован
19:15 Паула Бадоса Гиберт - Элисон Ван Уйтванк -:- Запланирован
21:00 Эшлей Барти - Вера Звонарева -:- Запланирован
22:00 Анетт Контавейт - Саманта Стосур -:- Запланирован
23:15 Елена Остапенко - Надя Подорошка -:- Отменен

Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку

Дастин уверен, что подерется за титул

MMA
21:04
Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку
Дастин Порье / Фото: usatoday.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) высказался о своем следующем поединке, у которого пока нет даты, места и имени соперника. Слова амеркианца приводит портал essentiallysports.com.

«Думаю, в следующем поединке я буду драться за пояс. Скоро все прояснится. Следите за новостями».

Напомним, ранее Порье заявил, что готов перейти в полусредний вес и может быть успешен там.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Порье: «Могу перейти в полусредний вес и конкурировать там»
Порье: «Могу перейти в полусредний вес и конкурировать там»
MMA
25 августа 19:09
Порье ответил Макгрегору: «Я бесплатно поселился у него в голове»
Порье ответил Макгрегору: «Я бесплатно поселился у него в голове»
MMA
25 августа 09:11
Ковингтон рассказал, с кем хочет подраться после реванша с Усманом
Ковингтон рассказал, с кем хочет подраться после реванша с Усманом
MMA
25 августа 08:20
Макгрегор – Порье: «Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения…»
Макгрегор – Порье: «Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения…»
MMA
23 августа 12:22
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
MMA
20 августа 19:35
Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»
Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»
MMA
18 августа 19:15

Новости: MMA

Не повезло в MMA, повезет в боксе? Перри хочет уйти туда, где нет нелюбимой им борьбы
Не повезло в MMA, повезет в боксе? Перри хочет уйти туда, где нет нелюбимой им борьбы
22:38
Экс-тренер братьев Емельяненко рассказал, кто из них бьет мощнее
Экс-тренер братьев Емельяненко рассказал, кто из них бьет мощнее
22:05
Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку
Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку
21:04
Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом
Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом
13:55
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
12:40
Шолинян – в деле. Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 191: Тилл – Брансон
Шолинян – в деле. Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 191: Тилл – Брансон
11:53
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
11:30
Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
10:40
Очень самоуверенный грузин. Чикадзе намерен в следующем поединке сразиться Холловэем
Очень самоуверенный грузин. Чикадзе намерен в следующем поединке сразиться Холловэем
09:42
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
29
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
7
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
18
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости