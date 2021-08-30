Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку
Дастин уверен, что подерется за титул
21:04
Дастин Порье / Фото: usatoday.com
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье
(28-6) высказался о своем следующем поединке, у которого пока нет даты, места и имени соперника. Слова амеркианца приводит портал essentiallysports.com.
«Думаю, в следующем поединке я буду драться за пояс. Скоро все прояснится. Следите за новостями».
Напомним, ранее Порье заявил, что готов перейти в полусредний вес и может быть успешен там.
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