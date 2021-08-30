Порье пообещал скорые новости по своему следующему поединку

Дастин уверен, что подерется за титул





Дастин Порье / Фото: usatoday.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) высказался о своем следующем поединке, у которого пока нет даты, места и имени соперника. Слова амеркианца приводит портал essentiallysports.com.



«Думаю, в следующем поединке я буду драться за пояс. Скоро все прояснится. Следите за новостями».

Напомним, ранее Порье заявил, что готов перейти в полусредний вес и может быть успешен там.