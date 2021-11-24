Порье: «Оливейра – очень опасный и очень способный соперник»
Порье после боя с Оливейрой раздаст нуждающимся 300 тысяч обедов
Благотворительный фонд Дастина и его супруге поможет бедным семьям
24 ноября 18:56
Дастин Порье / Фото: UFC
Претендент на чемпионский титул в легком весе UFC Дастин Порье (28-6) после поединка с чемпионом Чарльзом Оливейрой (31-8-1) проведет благотворительную акцию.
«Наша цель – предоставление нуждающимся семьям 300 тыс. обедов. В условиях роста цен на продукты денежные пожертвования остаются самым эффективным способом помочь организации Second Harvest, чтобы обеспечить семьи по всей Южной Луизиане едой к праздникам».
Напомним, 11 декабря Порье в главном событии UFC 269 сразится с Оливейрой.
Комментарии 0