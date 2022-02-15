Порье: «Я больше не буду драться с Конором»

Бывший претендент на чемпионский пояс не видит смысла в четвертом поединке с ирландцем

Дастин Порье / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) высказался о еще одном потенциальном поединке с Конором Макгрегором (22-6), а также назвал единственное условие, при котором он может состояться. Цитирует Порье портал MMAFighting.

«У нас с Конором есть история. Я провалил бой с ним в полулегком весе, а затем дважды побил его семь лет спустя. Вероятно, я больше не буду драться с Конором. Я больше не хочу этого. Эта дверь для меня закрыта. Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги. Я побил его два раза подряд. Могу ли я сделать это лучше? Могу я нокаутировать его быстрее, или выиграть раунд со счетом 10-7? Если я и сделаю это снова, то только из-за денег. А это уже совсем другое».

Несмотря на это заявление, Порье не раз подчеркивал, что готов провести бой с Конором по правилам бокса.