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Порье: «Я больше не буду драться с Конором»

Бывший претендент на чемпионский пояс не видит смысла в четвертом поединке с ирландцем
MMA
15 февраля 21:52
Порье: «Я больше не буду драться с Конором»
Дастин Порье / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) высказался о еще одном потенциальном поединке с Конором Макгрегором (22-6), а также назвал единственное условие, при котором он может состояться. Цитирует Порье портал MMAFighting.

«У нас с Конором есть история. Я провалил бой с ним в полулегком весе, а затем дважды побил его семь лет спустя. Вероятно, я больше не буду драться с Конором. Я больше не хочу этого. Эта дверь для меня закрыта.

Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги. Я побил его два раза подряд. Могу ли я сделать это лучше?

Могу я нокаутировать его быстрее, или выиграть раунд со счетом 10-7? Если я и сделаю это снова, то только из-за денег. А это уже совсем другое».

Несмотря на это заявление, Порье не раз подчеркивал, что готов провести бой с Конором по правилам бокса.

 

 

Михаил Рыбак
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