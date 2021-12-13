Порье: «Я просто убит горем»

Дастин Порье / фото - Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (28-7) прокомментировал поражение в поединке с чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8).

Порье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Оливейра – хороший боец. Он чемпион. В поединках на таком уровне нет места для ошибки. Во время боя я чувствовал себя хорошо. После первого раунда, сидя на стуле, я пил воду и думал: «Я стану чемпионом сегодня вечером». Это просто безумие то, как все закончилось».