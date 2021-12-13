Макгрегор проехался по Порье: «Ах ты, дрыщявое убожество»
Порье: «Я просто убит горем»
Американец прокомментировал поражение в бою с Оливейрой
08:00
Дастин Порье / фото - Getty Images
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье (28-7) прокомментировал поражение в поединке с чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8).
Порье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:
«Это отстой. Я много работал, чтобы вернуться сюда и побороться за еще один чемпионский титул, но опять меня задушили. Я просто убит горем, правда.
Оливейра – хороший боец. Он чемпион. В поединках на таком уровне нет места для ошибки. Во время боя я чувствовал себя хорошо. После первого раунда, сидя на стуле, я пил воду и думал: «Я стану чемпионом сегодня вечером». Это просто безумие то, как все закончилось».
Чарльз Оливейра уже в третьем раунде задушил Дастина Порье.
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