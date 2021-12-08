Гэтжи: «Я буду рад еще раз оказаться с Порье в октагоне»
Порье: «Я сильно вырос и стал увереннее в себе после поединка с Хабибом»
Американец вспомнил о своем поражении россиянину
09:00
Дастин Порье / фото - bleacherreport.com
Претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) в интервью UFC вспомнил о своем поражении бывшему доминирующему чемпиону 155-фунтового дивизиона Хабибу Нурмагомедову.
«Я сильно вырос и стал увереннее в себе с того поединка, хотя и на тот бой я выходил уверенным. Я бился с одним из лучших в мире. Я знал, что все что угодно может произойти. Но я расту, учусь на своих ошибках, не тороплюсь. Я пытался вскочить на ноги у клетки и отдал Хабибу свою шею, хотя в поединке еще были раунды. Что лучше – проиграть раунд или бой? Возможно, мне стоило выбрать другую позицию и действовать безопасно, а не пытаться вскочить как можно быстрее и рисковать.
Так что я просто пытаюсь найти баланс. Приходится жонглировать всеми этими факторами – не только техникой, но и настроем, правильными моментами, чтобы рисковать в поединке. Так что я просто учусь и расту».
Чарльз Оливейра (31-8-1) и Дастин Порье проведут поединок 11-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 269.
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