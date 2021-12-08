Порье: «Я сильно вырос и стал увереннее в себе после поединка с Хабибом»

Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) в интервью UFC вспомнил о своем поражении бывшему доминирующему чемпиону 155-фунтового дивизиона Хабибу Нурмагомедову.

Так что я просто пытаюсь найти баланс. Приходится жонглировать всеми этими факторами – не только техникой, но и настроем, правильными моментами, чтобы рисковать в поединке. Так что я просто учусь и расту».