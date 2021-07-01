«Заплывший» Амосов вернулся к тренировкам
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
Ярослав после завоевания чемпионского пояса не сидит без дела
15:54
Жан Беленюк и Ярослав Амосов / Фото: instagram
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) в Киеве встретился с народным депутатом и олимпийским призером в греко-римской борьбе Жаном Беленюком.
Отметим, что ранее Амосов посетил концерты и лично встретился со скандальным российским рэпером «Бастой».
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