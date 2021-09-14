Белфорт: «Джейк Пол – это моя цель №1»
После вызовов Хасбулле Сехудо переключился на Джейка Пола
Генри уверяет что побьет блоггера
08:50
Генри Сехудо / Фото: MMA Junkie - USA Today
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо вызвал на боксерский поединок видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Я побью Джейка Пола. Понимаю, что я маленький, но я вешу сейчас около 72-73 кг. Сколько весит Джейк Пол, около 84 кг?
Я могу набрать еще 9-10 кг, если понадобится. Возможно, еще 4-5 кг. Джейк, змееныш, если ты захочешь встретиться со мной, то преклонишь свое колено перед тройным C».
Напомним, ранее Сехудо вызвал на бой популярного российского карлика Хасбуллу.