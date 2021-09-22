После запоя был похож на овощ. Менеджер опубликовал видео, где спасал жизнь Александра Емельяненко

После поражения Магомеду Исмаилову Емельяненко ушел во все тяжкие





Александр Емельяненко / Фото: RCC Менеджер скандального российского бойца Александра Емельяненко Азамат Бостанов опубликовал в Instagram видео с состоянием бойца после поражения от Магомеда Исмаилова.

На видео можно увидеть, что после долгого запоя Емельяненко не мог самостоятельно ходить. Однако менеджер помог бойцу снова вернуть спортивную форму. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Бостанов (@a.bostanov)

Напомним, ранее Александр Емельяненко выиграл у блогера Артема Тарасова.

Карен Агабекян