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После запоя был похож на овощ. Менеджер опубликовал видео, где спасал жизнь Александра Емельяненко

После поражения Магомеду Исмаилову Емельяненко ушел во все тяжкие

MMA
07:37
После запоя был похож на овощ. Менеджер опубликовал видео, где спасал жизнь Александра Емельяненко
Александр Емельяненко / Фото: RCC

Менеджер скандального российского бойца Александра Емельяненко Азамат Бостанов опубликовал в Instagram видео с состоянием бойца после поражения от Магомеда Исмаилова.

На видео можно увидеть, что после долгого запоя Емельяненко не мог самостоятельно ходить. Однако менеджер помог бойцу снова вернуть спортивную форму.


Напомним, ранее Александр Емельяненко выиграл у блогера Артема Тарасова.

Карен Агабекян
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