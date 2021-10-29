Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
Потеря – Блаховичу: «Не привыкай к титулу, я иду за ним»
Украинский боец UFC чересчур уверен в своих силах
29 октября 13:22
Игорь Потеря / Фото - FacebookУкраинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря (20-3), который накануне подписал контракт с UFC, обратился к чемпиону организации в полутяжелом дивизионе Яну Блаховичу (28-8).
Цитирует Потерю Facebook-аккаунт Undefeated.
«Ян, желаю тебе успеха в бою с Тейшейрой на UFC 267. Думаю, ты победишь, но не привыкай к титулу. Я иду за ним, скоро встретимся».
Свой следующий поединок Блахович проведет против Гловера Тейшейры (32-7). Этот бой станет главным событием турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.
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