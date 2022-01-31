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Потеря: «Негумеряну, на UFC 272 твоя история закончится»
Украинский боец пошутил над своим следующим соперником
10:57
Игорь Потеря / Фото - cagesidepressУкраинский полутяжеловес Игорь Потеря (19-2) в Instagram обратился к румынcкому бойцу Николае Негумеряну (11-1), с которым проведет поединок на турнире UFC 272.
«Коля, надеюсь, ты не думаешь, что ты соотечественник Дракулы и в тебе есть что-то воинственное? Ты всего лишь маленький вампир. Знай, Дуэлянт придет за тобой. Я – твой Ван Хельсинг. Для меня ты лишь этап. На UFC 272 твоя история закончится. До встречи в Вегасе».
Напомним, дебютный поединок в UFC Потеря проведет 5 марта.
Главным событием ивента станет поединок Хорхе Масвидаль – Колби Ковингтон. Также в карде турнира проведет выступит и украинка Марина Мороз.
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