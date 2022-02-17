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Потеря – о возможной атаке России: «Готов защищать Украину всеми возможными способами»
Боец UFC гордится, что является сыном своей страны
17 февраля 22:21
Игорь Потеря / Фото - FacebookУкраинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) на своей странице в Facebook сообщил, что намерен защищать свою родину в случае полномасштабной военной атаки.
«В последнее время многие спрашивают меня о ситуации в стране и о том, пойду ли я воевать в случае полномасштабного нападения. Я не знал, что ответить на этот вопрос. Я не хочу, чтобы наша страна воевала, не хочу жертв и убийств. Все адекватные люди хотят просто жить и наслаждаться жизнью. В голове проходила мысль: «Ну, когда будет война, тогда и буду принимать решение».
«Однако сейчас понимаю, что может быть и поздно. Я все твердо решил для себя. Я буду драться за свою страну. Так, как я делал это всю жизнь в спорте – я готов защищать Украину всеми возможными способами. Многие думают, что мы, профессиональные спортсмены, – супергерои, но настоящие супергерои там, на фронте, которые кладут жизни за нашу родину и бьются до последнего вздоха».
«Я так сильно люблю свою страну, что не опишу это словами. Мне множество раз предлагали поменять гражданство как спортсмену и быть представителем другой страны. Но я строго отвечал: «Нет». Меня убеждали, что Украина ничего мне не дает, не помогает и пора это это осознать. Не скрою, были разные мысли на этот счет».
«Много думая, сейчас понимаю, что моя страна дала мне все – семью, детство, друзей, залы. Дальше все зависит только от меня. Я горд, что я украинец. И всегда буду бороться за нашу любимую страну, никому не позволяя захватывать наши территории».
Напомним, Потеря снялся с дебютного поединка в UFC, который должен был состояться 5 марта
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