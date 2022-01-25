Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»
Потеря: «В этом году хочу провести 2-3 поединка и с Божьей помощью выиграть их все»
Также Игорь отметил, что любит трэшток
17:11
Игорь Потеря / Фото: WWFC
Украинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) рассказал о своих планах в 2022 году, в котором он дебютирует в UFC.
«Забрать пояс. А в этом году хочу провести 2-3 поединка и с Божьей помощью выиграть их все. Подниматься по рейтингу, войти в топ, представлять Украину, чтобы на весь мир звучало мое имя».
О трэштоке.
«Это самая любимая часть моей работы. Просто я не могу это использовать против соотечественников. Мне не нравится. Понятно, что все эти оскорбления ради хайпа. Но в Украине делать этого не хочется. Другое дело – за «бугром».
Напомним, Потеря дебютирует в UFC 5 марта в поединке против бойца из Румынии.