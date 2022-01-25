Турнир UFC 276 станет главным событием в рамках Международной бойцовской недели
Представлен яркий трейлер UFC 271: Адесанья vs Уиттакер
Также во втором событии турнира подерутся Деррик Льюис и Тай Туиваса
15:35
В UFC на официальных страницах в социальных сетях представили официальный трейлер турнира UFC 271, в главном событии которого состоится реванш чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (21-1) и бывшего обладателя титула Роберта Уиттакера (23-5).
Турнир состоится 12 февраля в Хьюстоне, США.
Напомним, во втором событии турнира UFC 271 Денник Льюис сразится с Таем Туивасой.
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