Престарелый и растолстевший монстр возвращается. «Рэмпейдж» хочет провести бой после фиаско в бою с Емельяненко

Американец признался, что снова хочет выступить в клетке





Куинтон Джексон / Фото: MMA Junkie

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон (38-14) заявил о желании вернуться в бои. Слова американского скандалиста приводит портал bjpenn.com.



«У меня уже были возвращения. Например, тогда как я проиграл Маурисио Руа, люди думали, что со мной все кончено, но я вернулся, выиграл пояс и стал первым в истории MMA объединенным чемпионом.

Несмотря на тот факт, что я уже не молод и тому подобное, я хочу осуществить еще одно возвращение, поскольку я люблю этот спорт. Многие бойцы уходили в отставку, а затем начинали скучать и возвращались. Но их проблема была в том, что они очень долго ждали. Они возвращаются через 3-5 лет, когда уже не имеют прежних сил. Я считаю, что с моим разумом и сердцем я могу успешно вернуться и устроить шоу для фанатов».

Напомним, последний бой Джексона прошел в декабре 2019 года, когда его уничтожил Федор Емельяненко.