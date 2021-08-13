Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором
Президент Bellator: «Федор Емельяненко сам выбрал в соперники Тимоти Джонсона»
Скотт Кокер назвал россиянина величайшим тяжеловесом за всю историю ММА
18:55
Скотт Кокер / Фото - dazn.comПрезидент Bellator Скотт Кокер сообщил, что легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6-1) лично выбрал для себя в соперники американца Тимоти Джонсона (15-7) перед возвращением в октагон.
Цитирует Кокера BJ Penn.
«У Федора были варианты. Когда он приехал на поединок между Молдавским и Джонсоном, он сказал мне: «Если Молдавский проиграет, я хочу драться с Тимом Джонсоном. Он хотел сразиться с Тимом Джонсоном, если он победит, но проиграл. Мне кажется, он думал об этом поединке. На мой взгляд, он заслуживает того, чтобы иметь возможность выбирать, с кем он хочет драться в своих последних двух боях. Для меня он величайший тяжеловес всех времен».
Напомним, что поединок Джонсона и Емельяненко-старшего состоится 23 октября на большом турнире Bellator в Москве.
Комментарии 0