Тимоти Джонсон: «Очень хотелось бы поймать Федора крепким ударом»
Президент Bellator – о бое Емельяненко – Джонсон: «Все завершится очень быстро»
Скотт Кокер отдал предпочтение легендарному ветерану ММА
11:41
Скотт Кокер / Фото - ringside24Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» предсказал, что поединок между легендарным россиянином Федором Емельяненко (39-6) и американцем Тимоти Джонсона (15-7) завершится очень быстро.
«Послушайте, это джентльмены являются профессионалами. Федор никогда никого не боялся, поэтому выйдет и будет выбрасывать в соперника свои плюхи. Думаю, что Тим поступит так же. Получится эпичное противостояние. Я бы сказал: «Не моргайте и не запасайтесь попкорном». Все завершится очень быстро, то есть этот бой никак не продлится всю дистанцию. Нет, без шансов. Я не помню, когда поединок с участием Федора проходил всю дистанцию. Не помню вообще. Думаю, он выйдет с настроем на нокаут. Это его стиль».
Напомним, поединок между бойцами состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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