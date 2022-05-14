Кокер рассказал о дебюте Ромеро в Bellator
Президент Bellator – о судейском решении в бою Пейдж – Сторли: «Я думаю, что Майкл выиграл этот поединок»
Скотт Кокер не оценил усилия новоиспеченного временного чемпиона лиги
10:43
Скотт Кокер / Фото - dazn.comПрезидент Bellator Скотт Кокер раскритиковал судейское решение поединка между британцем Майклом Пейджем (21-2) и американцем Логаном Сторли (14-1), в котором на кону стоял титул временного чемпиона организации в полусреднем весе.
Цитирует Кокера mmafighting.com.
«Честно говоря, я думаю, что Майкл Пейдж выиграл этот бой. Я придерживаюсь такого мнения и разговаривал со многими парнями, которые поддержали меня. Они сказали: «Это был близкий поединок, но MVP победил». Я их спросил, почему они так думают, на что получил ответ: «Потому что половину раунда один парень бил, а другую, второй просто лежал на сопернике».
«Таким действиями боец не наносит никакого ущерба и не создаете никакой угрозы своему оппоненту. Здесь не было никакой зрелищности. Получается, что для победы достаточно просто пролежать на сопернике. Это не ММА. Контроль – это хорошо, но вы не можете просто контролировать оппонента и думать, что выиграете бой. В ММА одной борьбы недостаточно».
Напомним, Сторли и Пейдж провели бой 13 мая на SSE Arena в Лондоне (Великобритания) в главном событии турнир Bellator 281. Победу раздельным решением судей одержал американский боец.
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