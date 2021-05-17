Уайт: «Если Джонс не проведет бой этим летом, то больше никогда не сможет драться»
Президент UFC: «Эти идиоты Triller и Джейк Пол ежедневно мне звонят»
Уайта, вероятно, очень разозлили
17 мая 13:39
Дэйна Уайт / Фото - ufcespanol.comПрезидент UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу MMAWeekly.com высказался о промоутерской компании Triller и популярном американском видеоблогере Джейке Поле.
«Мне плевать на них. Я даже не отвечаю на их звонки. Эти идиоты ежедневно мне звонят. Оставляют сообщения: «Пожалуйста, ответь на мой звонок. Пожалуйста, поговори со мной. Почему ты не хочешь поговорить?». Пусть оставят меня в покое. Мне плевать на то, что эта компания делает и чем занимается. Я даже не знаю об их делах и о том, что они хотят организовать. Причем здесь я? Работайте и не трогайте меня. Они разве хотят организовывать свои шоу в ММА? Даже в таком случае мне плевать. Пусть просто перестанут писать и звонить мне и просить СМИ задавать мне вопросы».
Накануне Уайт высказался по поводу отказа экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса выйти в октагон с соотечественником Стипе Миочичем.
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