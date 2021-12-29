Ковингтон хочет провести с Усманом серию до четырех побед
Президент UFC назвал лучшего бойца современности
Уайт – в восторге от «короля» полусреднего дивизиона
18:21
Дэйна Уайт / Фото - UFCПрезидент UFC Дэйна Уайт на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что на данный момент лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории является чемпион полусреднего дивизиона Камару Усману (20-1).
«Прямо сейчас Камару Усман – законный лидер мирового «паунда». Просто потрясающе, что это парень сделал и чего достиг за последние несколько лет. Он пошел уже по второму кругу. Усман обошел этих парней на круг, он победил их дважды. Так что сейчас он законный первый номер мирового pound-for-pound».
Отметим, что на данный момент Усман идет на серии из 15-ти побед в UFC.
Напомним, на турнире UFC 268 Усман единогласным решением судей выиграл поединок у Ковингтона.
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