Стивенсон: «Вне зависимости от имени оппонента, Фьюри победит»
Президент UFC – о бое Фьюри – Нганну: «Мне определенно не нравится эта затея»
Дана Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между британцем и французом
16:15
Дана Уайт / фото - UFC
Президент UFC Дана Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладателелем чемпионского титула организации в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).
«Мне определенно не нравится эта затея. Фьюри – лучший боксер. Посмотрите на парней, которых он побил и как легко он это сделал. Не знаю, посмотрим, как все будет развиваться, но я не люблю подобные поединки.
Это просто трата времени, энергии и денег. Это глупо. Бокс – огромное преимущество для Тайсона Фьюри. Нганну только что дрался с Сирилом Ганом. Если вы хоть немного разбираетесь в единоборствах, то понимаете, что это глупый разговор».
Фрэнсис Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Тайсоном Фьюри.
Комментарии 0