Президент UFC – о бое Фьюри – Нганну: «Мне определенно не нравится эта затея»

Дана Уайт / фото - UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладателелем чемпионского титула организации в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).

Это просто трата времени, энергии и денег. Это глупо. Бокс – огромное преимущество для Тайсона Фьюри. Нганну только что дрался с Сирилом Ганом. Если вы хоть немного разбираетесь в единоборствах, то понимаете, что это глупый разговор».