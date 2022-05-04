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Президент UFC – о бое Фьюри – Нганну: «Мне определенно не нравится эта затея»

Дана Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между британцем и французом
MMA
16:15
Президент UFC – о бое Фьюри – Нганну: «Мне определенно не нравится эта затея»
Дана Уайт / фото - UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился своим мнением относительно возможного поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладателелем чемпионского титула организации в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).

«Мне определенно не нравится эта затея. Фьюри – лучший боксер. Посмотрите на парней, которых он побил и как легко он это сделал. Не знаю, посмотрим, как все будет развиваться, но я не люблю подобные поединки.

Это просто трата времени, энергии и денег. Это глупо. Бокс – огромное преимущество для Тайсона Фьюри. Нганну только что дрался с Сирилом Ганом. Если вы хоть немного разбираетесь в единоборствах, то понимаете, что это глупый разговор».

Фрэнсис Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну Дэйна Уайт

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