Нуньес – после сенсационного поражения от Пеньи: «Честно говоря, я сделала все, что смогла»
Президент UFC: «Реванш между Пеньей и Нуньес станет крупнейшим женским боем всех времен»
Дэйна Уайт – о предстоящем поединке
09:58
Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт высказался о реванше между Джулианной Пеньйой (14-4) и Амандой Нуньес (21-5), в котором бразильская экс-чемпионка попытается вернуть свой пояс. В интервью порталу BJpenn Уайт заявил что этот бой станет крупнейшим противостоянием в истории ММА.
«Матч-реванш между Пеньей и Нуньес, вероятно, станет крупнейшим женским боем всех времен. Этот поединок станет крупнейшим событием в истории женского ММА. Прямо сейчас, это место занимает противостояние Ронды Роуз и Холли Холм. Я считаю, что Пенья и Аманда могу превзойти его. Больше скажу, что я так не думаю, я в этом уверен».
Напомним, в UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году.
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