Президент UFC: «Реванш между Пеньей и Нуньес станет крупнейшим женским боем всех времен»

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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
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17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
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21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
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02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Президент UFC: «Реванш между Пеньей и Нуньес станет крупнейшим женским боем всех времен»

Дэйна Уайт – о предстоящем поединке
MMA
09:58
Президент UFC: «Реванш между Пеньей и Нуньес станет крупнейшим женским боем всех времен»
Дэйна Уайт / фото - Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о реванше между Джулианной Пеньйой (14-4) и Амандой Нуньес (21-5), в котором бразильская экс-чемпионка попытается вернуть свой пояс. В интервью порталу BJpenn Уайт заявил что этот бой станет крупнейшим противостоянием в истории ММА.

«Матч-реванш между Пеньей и Нуньес, вероятно, станет крупнейшим женским боем всех времен. Этот поединок станет крупнейшим событием в истории женского ММА. Прямо сейчас, это место занимает противостояние Ронды Роуз и Холли Холм. Я считаю, что Пенья и Аманда могу превзойти его. Больше скажу, что я так не думаю, я в этом уверен».

Напомним, в UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Аманда Нуньес Джулианна Пенья

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