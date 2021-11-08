Чимаев вызвал на бой Усмана: «Я иду за тобой»
Президент UFC: «Усман – лучший полусредневес всех времен»
Дэйна Уайт отметил оппозицию «короля» полусреднего дивизиона
07:58
Дэйна Уайт / Фото - mmafightingПрезидент UFC Дэйна Уайт лестно высказался о чемпионе полусреднего дивизиона организации Камару Усмане (20-1), который накануне уверенно защитил титул в реванше с Колби Ковингтоном (16-3).
Цитирует американского функционера mmajunkie.usatoday.com.
«Он особенный. Он чертовски хорош. Я считаю его – лучшим полусредневесом всех времен. Это очевидно, что прямо сейчас он на самой вершине рейтинга pound-for-pound в мире. Он один из тех, о ком мы в скором времени будем спорить, говоря о величайшем бойце за всю историю ММА. И ведь он дерется абсолютно с каждым. Нет такого, что он бьется лишь с одним этим парнем. Он дрался со всеми, и сейчас идет по второму кругу, вновь побеждая тех, кого уже побил раньше».
«Думаю, если он продолжит выигрывать, то он установит настолько впечатляющий рекорд, который никто и никогда не сможет побить. Андерсон Силва одержал 16 побед подряд, тогда как этот парень может сделать сколько? Даже не знаю – 18 или 20 побед. Вопрос, как долго он захочет драться? Посмотрим».
Отметим, что на данный момент Усман идет на серии из 15-ти побед в UFC.
Напомним, на турнире UFC 268 Усман единогласным решением судей выиграл поединок у Ковингтона.