«Прирожденный убийца» хочет подраться шоу шоу Порье – Макгрегор

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Карлос Кондит заявил, что ждет контракт от UFC
11:47
Карлос Кондит / Фото: usatoday.com
Ветеран ММА Карлос Кондит (32-13) намерен провести следующий поединок 10 июля на шоу UFC 264. Об этом он сообщил в Instagram.
«Предположительно, буду драться в карде 10 июля. Жду контракт».
Напомним, Кондит сейчас ведет серию из двух побед над Кортом МакГи и Мэттом Брауном.