Адесанья верит в победу Хукера над Махачевым: «Этот бой у Дэна в кармане»
Промоутер: «После ухода Хабиба Махачев – сильнейший легковес»
Камил Гаджиев уверен, что у Ислама будет еще один бой перед титульником
16:54
Ислам Махачев / Фото: скрин-шот
Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал российского легковеса Ислама Махачева сильнейшим легкомесом UFC.
«Я давно считаю, что после ухода Хабиба Махачев – сильнейший легковес. Просто нужно пройти определенный путь в логике UFC, в рейтингах. И сейчас был очень серьезный прыжок вверх.
Мне кажется, что будет еще один бой. Но если при этом ему дадут поединок за титул, то никто уже не удивится. Но я думаю, что будет еще один бой».
Напомним, ранее Махачев уничтожил в первом раунде Дэна Хукера.
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