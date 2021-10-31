Промоутер: «После ухода Хабиба Махачев – сильнейший легковес»

Ислам Махачев / Фото: скрин-шот

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал российского легковеса Ислама Махачева сильнейшим легкомесом UFC.



Мне кажется, что будет еще один бой. Но если при этом ему дадут поединок за титул, то никто уже не удивится. Но я думаю, что будет еще один бой».