Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
Проспект UFC из СНГ раскритиковал Хабиба и Махачева
Рафаэлю Физиеву не нравится как россияне проводят свои бои
08:50
Рафаэль Физиев / Фото: UFC
Перспективный легковес UFC из Киргизстана Рафаэль Физиев (10-1) высказал недовольство стилем россиян Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Ислама Махачева (19-1). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Я никогда не был поклонником Нурмагомедова, ведь у нас разные стили. Я нападаю, а он борец. В борьбе Хабиб очень сильный. С его бойцовскими навыками, можно победить любого соперника, но мне этот стиль не нравится.
Я не люблю такие поединки как у Ислама Махачева и Дрю Добера. Три раунда борьбы и больше ничего. Ислам добил своего соперника, но это был скучный бой».
Напомним, ранее Физиев на UFC 265 выиграл решением судей у Бобби Грина.