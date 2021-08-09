Проспект UFC из СНГ раскритиковал Хабиба и Махачева

Рафаэль Физиев / Фото: UFC

Перспективный легковес UFC из Киргизстана Рафаэль Физиев (10-1) высказал недовольство стилем россиян Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Ислама Махачева (19-1). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



Я не люблю такие поединки как у Ислама Махачева и Дрю Добера. Три раунда борьбы и больше ничего. Ислам добил своего соперника, но это был скучный бой».