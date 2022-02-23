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Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»

Рафаэль отметил, что провел два спарринга со шведом
MMA
14:47
Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»
Физиев и Чимаев

Проспект легкого веса UFC Рафаэль Физиев (11-1) рассказал о тренировках с полусредневесом Хамзатом Чимаевым (10-0). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.

«Да, мы с Хамзатом чуть потренировались вместе. Один раз мы боролись, а второй раз спарринговали. Он является очень сильным парнем.

Весь мир ММА говорит о нем, и теперь я понимаю почему. Он очень сильный, имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку».

Напомним, ранее Чимаев провел схватку по борьбе с украинцем Ярославом Амосовым.


Карен Агабекян
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Хамзат Чимаев Рафаэль Физиев

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