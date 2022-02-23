Экс-чемпион Bellator: «Чимаев немного себя переоценивает»
Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»
Рафаэль отметил, что провел два спарринга со шведом
14:47
Физиев и Чимаев
Проспект легкого веса UFC Рафаэль Физиев (11-1) рассказал о тренировках с полусредневесом Хамзатом Чимаевым
(10-0). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Да, мы с Хамзатом чуть потренировались вместе. Один раз мы боролись, а второй раз спарринговали. Он является очень сильным парнем.
Весь мир ММА говорит о нем, и теперь я понимаю почему. Он очень сильный, имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку».
Напомним, ранее Чимаев провел схватку по борьбе с украинцем Ярославом Амосовым.
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