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Ракич: «Адесанья остановил весь полутяжелый дивизион»

Австрийский боец – о своем длительно простое
MMA
07 января 08:00
Ракич: «Адесанья остановил весь полутяжелый дивизион»
Александр Ракич / Фото - Twitter
Топовый австрийский полутяжеловес UFC Александр Ракич (14-2) с уверенностью заявил, что главной причиной его длительного отсутствия в октагоне является действующий чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (20-1).

Цитирует Ракича sportskeeda.com.

«Я думаю, что больше всех в этом виноват Исраэль Адесанья, потому что он получил шанс подраться против Блаховича, хотя в то время Гловер Тейшейра уже ждал боя с Яном. Так что, по сути, Адесанья вмешался и остановил весь дивизион».


«Если бы этот бой не состоялся, то я мог бы подраться с Гловером или Яном. Я ведь провел поединок с Тиаго Сантосом, и если бы бой Блахович – Тейшейра состоялся, то я бы, вероятно, сразился с победителем. Однако Исраэль вмешался и поставил на паузу весь полутяжелый вес».


Напомним, что в марте Ян Блахович победил Адесанью единогласным решением судей на турнире UFC 259, однако в октябре нокаутом проиграл Гловеру Тейшейре.

Ранее Ракич поделился ожиданиями относительно предстоящего боя против Блаховича, который состоится 26 марта.

Владимир Кириченко
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Теги

Александар Ракич Исраэль Адесанья Ян Блахович

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