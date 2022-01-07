Ракич: «Победа над Блаховичем обеспечит мне титульный бой»
Ракич: «Адесанья остановил весь полутяжелый дивизион»
Австрийский боец – о своем длительно простое
07 января 08:00
Александр Ракич / Фото - TwitterТоповый австрийский полутяжеловес UFC Александр Ракич (14-2) с уверенностью заявил, что главной причиной его длительного отсутствия в октагоне является действующий чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (20-1).
Цитирует Ракича sportskeeda.com.
«Я думаю, что больше всех в этом виноват Исраэль Адесанья, потому что он получил шанс подраться против Блаховича, хотя в то время Гловер Тейшейра уже ждал боя с Яном. Так что, по сути, Адесанья вмешался и остановил весь дивизион».
«Если бы этот бой не состоялся, то я мог бы подраться с Гловером или Яном. Я ведь провел поединок с Тиаго Сантосом, и если бы бой Блахович – Тейшейра состоялся, то я бы, вероятно, сразился с победителем. Однако Исраэль вмешался и поставил на паузу весь полутяжелый вес».
Напомним, что в марте Ян Блахович победил Адесанью единогласным решением судей на турнире UFC 259, однако в октябре нокаутом проиграл Гловеру Тейшейре.
Ранее Ракич поделился ожиданиями относительно предстоящего боя против Блаховича, который состоится 26 марта.
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