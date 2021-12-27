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Ракич: «Если Гане сможет уходить от силовых ударов Нганну, то победа будет за ним»

Адександар заявил, что как боец Сирил лучше Фрэнсиса
MMA
15:55
Ракич: «Если Гане сможет уходить от силовых ударов Нганну, то победа будет за ним»
Александар Ракич / Фото: UFC

Полутяжеловес UFC Александар Ракич (14-2) высказался в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча о бое между чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0).

«Это очень интересный поединок между двумя бывшими одноклубниками. Думаю, многие поставят на Нганну, но Сирил Гане доказал, что он спортсмен очень высокого уровня с высоким бойцовским IQ. Если он сможет уходить от силовых ударов Фрэнсиса, то победа будет за ним».

Напомним, что поединок между Нганну и Гане состоится 23 января в Анахайме.

Карен Агабекян
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Фрэнсис Нганну Сирил Гане Александар Ракич

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