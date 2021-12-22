Блахович и Ракич могут провести поединок в марте 2022 года
Ракич: «Победа над Блаховичем обеспечит мне титульный бой»
Австрийский полутяжеловес намерен завоевать пояс UFC
14:24
Александр Ракич / Фото - mmamaniaТоповый австрийский полутяжеловес UFC Александр Ракич (14-2) поделился ожиданиями относительно предстоящего поединка против экс-чемпиона организации Яна Блаховича (28-9).
Цитирует Ракича MMA Junkie.
«Я уверен, что он выйдет в лучшей боевой форме против меня, потому как он очень мотивирован. Он хочет вернуть себе титул, и будет очень круто победить такого парня. Но он уже был на вершине, а я еще нет. Поэтому я выложусь на максимум, чтобы забрать победу».
«Я ничем не отличаюсь от Блаховича, мы родом с Восточной Европы и 26 марта я докажу, что сильнее его и руководство обязано будет предоставить мне титульный шанс».
Ранее Блахович назвал возможные сроки поединка с Ракичем.
Напомним, Блахович 30 октября на UFC 267 проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Ракич сейчас ведет серию из двух побед над Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.
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