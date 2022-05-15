Ракіч поступився Блаховичу через важку травму

До цього австрієць впевнено вів бій

Блахович - Ракич / Фото: mmajunkie.usatoday.com

В Лас-Вегасі на турнірі UFC on ESPN 36 екс-чемпіон напівважкої ваги поляк Ян Блахович (29-9) виграв технічним нокаутом в третьому раунді у австрійця Александара Ракіча (14-3).

Австрієць впевнено почав поєдинок, розбивав суперника в стійці та за потреби переводив бій в партер. Ракіч впевнено вів бій поки у третьому раунді не пошкодив ногу и був вимушений відмовитися від продовження бою.

Нагадаємо, що Блахович хотів би побитися з президентом росії Володимиром Путіним.