Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
«Рамбл» Джонсон отказался от боя против Немкова. Ему нашли замену в Литве
Теперь россиянина вместо ударника ждет жесткий борец
15:47
Юлиус Англикас
Американский полутяжеловес и один из лучших нокаутеров в истории дивизиона Энтони Джонсон
(23-6) снялся с Гран-при Bellator.
В социальных сетях Джонсон заявил, что сильно болен и надеется вернуться в 2022 году.
Джонсон 16 октября должен был провести бой против чемпиона Вадима Немкова (14-2).
Вместо Джонсона с Немковым подерется литовец Юлиус Англикас (10-1).
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