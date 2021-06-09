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Расизм? В России африканские студенты избили бойца MMA
Конфликт в очереди перерос в нанесение тяжких травм
21:45
Агаспар Мухадов / Фото: fa.ru
В Москве африканские студенты из Российского университета дружбы народов избили профессионального бойца ММА Агасапара Мухадова (1-2).
Инцидент произошел 8 мая после конфликта в очереди в магазин возле студенческого общежития. Мухадова избили разбитой бутылкой.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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