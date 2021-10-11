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Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
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00:24
Райан Бэйдер, Кори Андерсон / Фото: Bellator
17 октября на Bellator 268 в Финиксе чемпион в тяжелом весе Райан Бэйдер (28-6) встретится в полутяжелом дивизионе с Кори Андерсоном (15-5).
Бэйдер в августе 2020-го потерял пояс в полутяжелом весе, досрочно уступив Вадиму Немкову. Затем он в реванше выиграл у ветерана Лиото Мачиды.
Андерсон после ухода из UFC выиграл в Bellator два поединка против Мелвина Манхуфа и Довлетжана Ягшимурадова.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.
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