Райан Бэйдер vs Сергей Харитонов. Онлайн трансляция

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30 января на турнире Bellator 273 чемпион в тяжелом весе Райан Бэйдер (28-7) проведет поединок против россиянина Валентина Молдавского (11-1).



Бэйдер последний бой в тяжелом весе провел 7 сентября 2019 года против Чейка Конго. Тот поединок был признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз Райана. Затем американец проиграл титул в полутяжелом весе Вадиму Немкову, затем выиграл у Лиото Мачиды. Крайний бой Бэйдер провел в октябре 2021 года, уступив техническим нокаутом Кори Андерсону.

Молдавский провел в Bellator шесть поединков и все выиграл, но из них он лишь в одном победил досрочно.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.