Волков подписал контракт на следующий бой
Разогнался. Волков намерен следующий поединок провести против Миочича
Российский тяжеловес окрылен после победы над Тыбурой
08:23
Александр Волков / Фото - TwitterТоповый российский тяжеловес UFC Александр Волков (34-9) после победы над поляком Марчином Тыбурой (22-7) на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ), заявил, что уже в следующем поединке намерен выйти в октагон с экс-чемпионом организации Стипе Миочичем (20-4).
Цитирует Волкова MMA Fighting.
«Вполне возможно, что моим следующим соперником станет Миочич. Но сейчас мне бы хотелось немного отдохнуть, потому что совсем недавно у меня родился сын и я хочу побыть с ним. Где-то через месяц посмотрим на обстановку в дивизионе и примем какое-то решение. Если на тот момент Миочич будет без каких-либо планов, то мне это было бы очень интересно. Я бы с удовольствием с ним подрался».
Волков победил Тыбуру единогласным решением судей по итогам трех раундов боя.
Напомним, в главном событии ивента Гловер Тейшейра (33-7) победил Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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