Мухаммад намерен выйти на бой с Эдвардсом
Реванш Люке – Мухаммад возглавит турнир UFC Fight Night
Первый поединок между бойцами состоялся в конце 2016 года
11:23
Люке и Мухаммад / Фото - sportzshalaРейтинговый бразильский полусредневес Висенте Люке (21-7-1) и американец Белал Мухаммад (20-3) встретятся в реванше в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 16 апреля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Junkie.
Напомним, что первый поединок между этими бойцами состоялся в ноябре 2016 года, где Люке одержал победу нокаутом в дебютном раунде.
Сейчас Люке идет на серии из четырех подряд побед. Свой последний бой он провел в августе прошлого года, где в стартовом раунде удушающим приемом деклассировал Майкла Киесу.
Что касается Мухаммада, то в декабре 2021 года Белал провел свой предыдущий поединок и выиграл единогласным решением судей Стивена Томпсона.
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