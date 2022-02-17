Титульный реванш Эй Джей Макки – Патрисио Фрейре может состояться весной этого года
Реванш Макки и Фрейре состоится в апреле
Первый бой завершился победой Эй Джея
17 февраля 18:48
Фрейре - Макки / Фото: Bellator
Экс-чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (32-5) проведет реванш с действующим чемпионом Эй Джеем Макки (18-0), сообщает mmafighting.com.
Бой состоится 15 апреля на турнире Bellator 277 в США
Первый бой состоялся летом 2021 года, и тогда Макки за 2 минуты задушил Фрейре.
Напомним, ранее чемпион Bellator из Украины Ярослав Амосов высказался о переходе в UFC.
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