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Реванш Макки и Фрейре состоится в апреле

Первый бой завершился победой Эй Джея
MMA
17 февраля 18:48
Реванш Макки и Фрейре состоится в апреле
Фрейре - Макки / Фото: Bellator

Экс-чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (32-5) проведет реванш с действующим чемпионом Эй Джеем Макки (18-0), сообщает mmafighting.com.

Бой состоится 15 апреля на турнире Bellator 277 в США

Первый бой состоялся летом 2021 года, и тогда Макки за 2 минуты задушил Фрейре.

Напомним, ранее чемпион Bellator из Украины Ярослав Амосов высказался о переходе в UFC.


Карен Агабекян
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