Стерлинг: «Россия, я накажу твоего мальчика, и ты ничего не сможешь с этим сделать!»
Реванш Стерлинга и Петра Яна состоится на UFC 273
Бой станет вторым по статусу
10 января 17:59
Алджамейн Стерлинг, Петр Ян / Фото: UFC
По информации журналиста Ариэля Хельвани в Twitter, реванш чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга
(20-3) и временного чемпиона Петра Яна
(15-2) состоится 9 апреля на UFC 273.
Источники сообщили, бою Стерлинг – Ян отведут место второго главного боя на турнире.
«На данный момент все движется в этом направлении. Еще неизвестно, какой бой возглавит кард пятого марта. Можно предположить, что это будет хороший матч»,
Напомним, ранее бой Стерлинга и Яна планировали сделать главным на турнире UFC 272.
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