Тейшейра рассказал, когда завершит карьеру
Реванша с Блаховичем не будет. Гловер Тейшейра назвал имя своего следующего оппонента
Чемпион UFC рассказал, когда вернется в октагон
11:21
Гловер Тейшейра / Фото - cbssportsЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра (33-7) рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
Цитирует бразильца middleeasy.com.
«Думаю, что следующим соперником станет Иржи Прохазка. Если честно, для меня не имеет значения, с кем драться. Я боец, и всегда им буду. Я всегда хотел сразиться с чемпионом, а теперь буду драться с любым парнем, который встанет на моем пути. Иржи был запасным бойцом на наш поединок с Блаховичем, так что он следующий».
«После боя с Блаховичем у меня была небольшая травма плеча. Доктор сказал, что ничего серьезного – просто растяжение. Думаю, вернусь в апреле или мае. Я хочу активно провести следующий год, но сейчас я должен немного отдохнуть, чтобы мое тело восстановилось».
Напомним, в главном событии турнира UFC 267 Тейшейра финишировал Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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