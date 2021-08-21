Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
Реваншу быть. Ян подписал контракт на второй поединок со Стерлингом
Чемпионский бой состоится на турнире UFC 267
11:31
Ян и Стерлинг / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион UFC в легчайшем Петр Ян (15-2) заключил контракт на реванш с американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) в рамках турнира UFC 267. Об этом россиянин сообщил на своей странице в Twitter.
«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей не будет».
Реванш Стерлинг – Ян состоится 30 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 267.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259.
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