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Результати турніру UFC on ESPN 36. Перемоги Блаховича, Чукагян і поразка Куцелаби

В рамках шоу пройшло 11 поєдинків
MMA
10:16
Результати турніру UFC on ESPN 36. Перемоги Блаховича, Чукагян і поразка Куцелаби

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC on ESPN 36, в головній події якого Ян Блахович зустрівся з Александаром Ракічем.

Напівважка вага, до 93 кг. Ян Блахович (29-9) переміг технічним нокаутом (травма коліна) у третьому раунді Александара Ракіча (14-3);

Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спанн (20-7) переміг задушливим прийомом у першому раунді Йона Куцелабу (16-7);

Найлегша вага, до 57 кг. Дейв Грант (14-6) переміг нокаутом у третьому раунді Луїса Смолку (17-9);

Найлегша вага, до 57 кг. Кетлін Чукагян (18-4) перемогла роздільним рішенням суддів Аманду Рібас (11-3);

Легка вага, до 70 кг. Мануель Торрес (13-2) переміг технічним нокаутом у першому раунді Френка Камачо (22-10);

Найлегша вага, до 57 кг. Аллан Насціменто (19-6) переміг одноголосним рішенням суддів Джейка Хедлі (8-1);

Найлегша вага, до 57 кг. Вівіен Арауджо (11-3) перемогла одноголосним рішенням суддів Андреа Лі (13:6);

Легка вага, до 70 кг. Майкл Джонсон (20-17) переміг нокаутом у другому раунді Алана Патріка (15-4);

Найлегша вага, до 57 кг. Вірна Яндіроба (18-3) перемогла одноголосним рішенням суддів Анжелу Хілл (13-12);

Найлегша вага, до 57 кг. Тацуро Тайра (11-0) переміг одноголосним рішенням суддів Карлоса Канделаріо (8-2);

Середня вага, до 84 кг. Андре Петроскі (8-1) переміг задушливим прийомом у першому раунді Ніка Максимова (8-1).

Карен Агабекян
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Ян Блахович Александар Ракич Ион Куцелаба Кэйтлин Чукагян

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