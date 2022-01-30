Результаты турнира Bellator 273: Победы Бэйдера, Хендерсона и Корралеса
Представляем результаты прошедшего турнира Bellator 273, в главном событии которого чемпион тяжелого веса Райан Бэйдер встретился с
Валентином Молдавским.
Результаты Bellator 273:
Райан Бэйдер победил единогласным решением судей Валентина Молдавского
Бенсон Хендерсон победил раздельным решением судей Ислама Мамедова
Генри Корралес победид единогласным решением судей Эйдена Ли после того как бой был остановлен в 3-м раунде после тычка пальцем в глаз
Сабах Хомаси победил удушающим приемом в 1-м раунде Джалила Уиллиса
Энрике Барзола победил техническим нокаутом в 3-м раунде Дэрриона Колдвелла
Крис Гонсалес победил нокаутом в 1-м раунде Саада Авада
Далтон Роста победил единогласным решением судей Дуэйна Джонсона
Бен Пэрриш победил техническим нокаутом в 1-м раунде Салливана Коули
Лукас Бреннан победил болевым приемом в 1-м раунде Бенджамина Луго
Никита Михайлов победил техническим нокаутом в 3-м раунде Блейна Шатта
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