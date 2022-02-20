Результаты турнира Bellator 274. Бывший соперник Амосова выиграл у Неймана Грейси
Представляем результаты турнира Bellator 274, главным боем которого стала схватка Логана Сторли и Неймана Грейси.
Полусредний вес, до 77 кг. Логан Сторли победил единогласным решением судей Неймана Грейси;
Полусредний вес, до 77 кг. Андрей Корешков победил техническим нокаутом в первом раунде Ченса Ренкаунтри;
Легкий вес, до 70 кг. Адам Пикколотти победил единогласным решением судей Георгия Караханяна;
Промежуточный вес, до 79,4 кг. Бреннан Уорд победил техническим нокаутом во втором раунде Брэндона Белла;
Тяжелый вес, до 120 кг. Дэвион Франклин победил раздельным решением судей Саида Соуму;
Легкий вес, до 70 кг. Ник Браун победил техническим нокаутом во втором раунде Мандела Налло;
Легчайший вес, до 61 кг. Джейлон Бейтс победил удушающим приемом в третьем раунде Криса Дисонелла;
Легкий вес, до 70 кг. Бобби Кинг победил техническим нокаутом в первом раунде Авива Гозали;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Деанна Беннетт победила единогласным решением судей Джастин Киш;
Средний вес, до 84 кг. Джордан Ньюмэн победил единогласным решением судей Коди Херберта единогласным;
Легкий вес, до 70 кг. Джастин Монтальво победил техническим нокаутом в первом раунде Кори Самюэльса;
Полулегкий вес, до 66 кг. Исаия Хокит победил удушающим приемом в первом раунде Теодора Макуку;Полусредний вес, до 77 кг. Джонатан Дилоренцо победил удушающим приемом в первом раунде Орландо Мендосу.
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