Результаты турнира UFC 271: Победы Адесаньи, Уиттакера и Каннонира
В Хьюстоне прошел турнир UFC 271, в главном событии которого встретились чемпион среднего веса Исраэль Адесанья и бывший обладатель пояса
Роберт Уиттакер.
Средний вес, до 84 кг. Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей Роберта Уиттакера;
Тяжелый вес, до 120 кг. Тай Туиваса победил нокаутом во втором раунде Деррика Льюиса;
Средний вес, до 84 кг. Джаред Каннонир победил нокаутом во втором раунде Дерека Брансона;
Легкий вес, до 70 кг. Ренато Мойкано победил удушающим приемом во втором раунде Александра Эрнандеса;
Легкий вес, до 70 кг. Бобби Грин победил единогласным решением судей Насрата Хакпараста;
Тяжелый вес, до 120 кг. Андрей Орловский победил раздельным решением судей Джареда Вандераа;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Кейси О’Нилл победила раздельным решением судей Роксанн Модаффери;
Легчайший вес, до 61 кг. Кайлер Филлипс победил удушающим приемом в третьем раунде Марсело Рохо;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Карлос Ульберг победил единогласным решением судей Фабио Шерана;
Легчайший вес, до 61 кг. Ронни Лоуренс победил единогласным решением судей Ману Мартинеса;
Средний вес, до 84 кг. Джейкоб Малкоун победил единогласным решением судей Эй Джея Добсона;
Легчайший вес, до 61 кг. Дуглас Силва Де Андраде победил удушающим приемом во втором раунде Сергея Морозова;
Полусредний вес, до 77 кг. Джеремайя Уэллс победил удушающим приемом в первом раунде Майка Даймонда;
Тяжелый вес, до 120 кг. Максим Гришин победил единогласным решением судей Уилльяма Найта.
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