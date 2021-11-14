Результаты турнира UFC Fight Night 197: Победа Холловэя, поражение Ротвелла
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 197, в главном событии которого бывший чемпион полулегкого веса американец Макс Холловэй (23-6) выиграл единогласным решением судей у мексиканца Яира Родригеса (12-3).
Результаты турнира:
Полулегкий вес, до 66 кг. Макс Холловэй победил единогласным решением судей Яира Родригеса;
Тяжелый вес, до 120 кг. Маркус Рожериу де Лима победил техническим нокаутом в первом раунде Бена Ротвелла;
Полулегкий вес, до 66 кг. Фелисия Спенсер победил техническим нокаутом в третьем раунде Лию Летсон;
Полусредний вес, до 77 кг. Кэос Уильямс победил техническим нокаутом в третьем раунде Мигеля Баезу;
Легчайший вес, до 61 кг. Сонг Ядонг победил техническим нокаутом во втором раунде Хулио Арсе;
Промежуточный вес, до 71,5 кг. Хоэль Альварес победил техническим нокаутом в первом раунде Тиаго Мойзеса;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Андреа Ли победил техническим нокаутом во втором раунде Синтию Калвилльо;
Полулегкий вес, до 66 кг. Шон Вудсон победил техническим нокаутом в первом раунде Коллина Энглина;
Промежуточный вес, до 58,3 кг. Кортни Кейси победила единогласным решением судей Лиану Джоджуа;
Легкий вес, до 70 кг. Рафаэль Алвес победил удушающим приемом в первом раунде Марка Диакези;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Чон Да Ун победил нокаутом в первом раунде Кеннеди Нзечукву.
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