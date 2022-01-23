Результаты UFC 270: Победы Нганну, Фигейредо, Перейры и Нурмагомедова
В Анахайме (США) прошел турнир UFC 270, в главном событии которого прошли два чемпионских боя. Обладатель пояса в тяжелом весе Фрэнсис Нганну встретился с Сирилом Гане, а чемпион наилегчайшего дивизиона Брэндон Морено подрался в третьем бою с Дейвисоном Фигейредо.
Тяжелый вес, до 120 кг. Фрэнсис Нганну (17-3) выиграл единогласным решением судей Сирила Гане (10-1);
Наилегчайший вес, до 56 кг. Дейвисон Фигейредо (21-2-1) выиграл единогласным решением судей у Брэндона Морено (19-6-2);
Полусредний вес, до 77 кг. Мишель Перрейра (27-11) выиграл единогласным решением судей Андре Фиальо (14-4);
Легчайший вес, до 61 кг. Саид Нурмагомедов (15-2) победил удушающим приемом в первом раунде Коди Стэманна (19-5-1);
Полусредний вес, до 77 кг. Майкл Моралес (13-0) победил техническим нокаутом в первом раунде Тревина Джайлса (14-4);
Легчайший вес, до 61 кг. Виктор Генри (22-5) победил единогласным решением судей Раони Барселоса (16-3);
Полусредний вес, до 77 кг. Джек Делла Маддалена (11-2) победил техническим нокаутом в первом раунде Пита Родригеса (4-1);
Легчайший вес, до 61 кг. Тони Гравели (22-7) победил единогласным решением судей Саймона Оливейру (18-4);
Легкий вес, до 70 кг. Мэтт Фревола (9-3) победил техническим нокаутом в первом раунде Хенаро Вальдеса (10-1);
Минимальный вес, до 52 кг. Ванесса Демопулос (7-4) победила болевым приемом в первом раунде Сильвану Гомес Хуарес (10-4);
Наилегчайший вес, до 56 кг. Жасмин Ясудавичус (7-1) победила единогласным решением судей Кей Хансен (7-5).
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