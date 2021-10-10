Менеджер Хабиба видит в Махачеве чемпиона UFC в трех дивизионах
Результаты UFC Fight Night 194
В главном бою Родригес победила Дерн
10 октября 13:23
Фото: Getty Images
Все результаты UFC Fight Night 194:
Маккензи Дерн (11-1) – UD 5 – Марина Родригес (14-1-2)
Рэнди Браун (13-4) – UD 3 – Джаред Гуден (18-6)
Матеус Николау (16-2-1) – UD 3 – Тим Эллиот (17-11-1)
Мария Агапова (9-2) – SBM 3 – Сабина Масо (9-2)
Крис Гутьеррес (16-4-2) – SD 3 – Фелипе Диаш (10-2)
Александр Романов (14-0) – ТКО 2 – Джаред Вандераа (12-5)
Деймон Джексон (18-4-1) – UD 3 – Чарльз Роса (14-5)
Лупита Годинез (5-1) – SBM 1 – Сильвана Гомес (10-2)
Стив Гарсиа (11-4) – ТКО 2 – Чарли Онтиверос (11-7)
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